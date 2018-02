Actualidade

O futebolista ganês Lumor Agbenyenu, que atuava no Portimonense, assinou hoje um contrato válido por quatro épocas e meia com o Sporting, mais uma de opção, anunciou a SAD 'leonina' no seu sítio oficial na Internet.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD chegou a acordo com a Futebol SAD - Portimonense SAD para a transferência do jogador Lumor pelo valor de 2,5 milhões de euros, ficando a Sporting SAD detentora de 50% dos direitos económicos do atleta e com a possibilidade de adquirir no futuro até 80% do passe", pode ler-se na nota emitida pelos 'verde e brancos'.

Ainda de acordo com a nota, o defesa-esquerdo da equipa algarvia assinou contrato por quatro anos, mais um de opção, sendo o substituto, no plantel 'leonino', do argentino Jonathan Silva, emprestado à Roma.