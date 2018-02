Actualidade

O futebolista argentino Jonathan Silva vai alinhar até final da temporada na Roma, por empréstimo do Sporting, num negócio que contempla uma opção de compra no final de temporada, segundo os 'leões' obrigatória.

"O Sporting chegou a acordo com a Roma para a transferência do jogador Jonathan Silva por empréstimo até ao final de época e com opção de compra obrigatória", revelou o Sporting.

Ainda segundos os 'leões', a operação poderá "atingir um valor global de 5,7 milhões de euros", sendo que "a Sporting SAD fica detentora de 20% dos direitos económicos do atleta e com direito de preferência".