Incêndios

O Governo anunciou hoje que foram identificadas 1.707 habitações danificadas pelos incêndios de outubro na região centro e recolhidos 1.416 formulários para reconstrução apoiada, o que representa 83% do recenseamento inicial.

"Relativamente aos restantes casos, a CCDR, em articulação com os municípios, vai indagar junto dos proprietários as razões da não entrega dos formulários, disponibilizando-se para apreciar positivamente situações atendíveis em função das razões apresentadas", indicou o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, no dia em que termina o prazo estipulado para candidatura a este programa.

A mesma fonte recordou que de, de forma a organizar o lançamento de empreitadas de reconstrução e reabilitação dessas habitações, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), através dos municípios, procedeu ao contacto direto com os proprietários e habitantes, com vista ao preenchimento de um formulário.