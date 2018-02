Actualidade

O Sporting ascendeu hoje à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães por 1-0, em encontro da 20.ª jornada.

Um golo do central francês Mathieu, aos 84 minutos, selou o triunfo dos 'leões'.

A formação 'leonina' passou a somar 50 pontos, contra 49 do FC Porto, que empatou 0-0 no reduto do Moreirense e ainda tem em atraso a segunda parte do jogo no Estoril (perde 1-0 ao intervalo), e 47 do Benfica (1-1 com o Belenenses, no Restelo).