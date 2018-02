Actualidade

As consultas de interrupção voluntária da gravidez no Hospital Santa Maria, em Lisboa, vão ser retomadas a partir de hoje, depois de terem estado suspensas por carência de enfermeiros especializados, segundo o hospital.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial da unidade de saúde, depois de ter sido avançada a data em meados de janeiro pelo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, a que pertence o Santa Maria, o maior hospital do país.

Na altura, Carlos Martins recordou à Lusa que a interrupção da consulta esteve ligada com "menor capacidade de resposta aquando do movimento dos enfermeiros especialistas" em saúde materna e obstetrícia, que, alegando não serem pagos para o efeito, se recusaram a exercer funções na área da especialidade.