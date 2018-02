Actualidade

Um coquetel molotov foi atirado hoje contra a casa onde a dirigente birmanesa Aung San Suu Kyi morou durante 15 anos em prisão domiciliária, anunciou um porta-voz do governo da Birmânia.

« Tratou-se de um coquetel Molotov », confirmou à France Press um porta-voz do governo, acrescentando que a líder birmanesa não se encontrava na residência no momennto do atentado.

A líder do Governo birmanês tem sido fortemente contestada pela comunidade internacional pela maneira como o seu governo tem tratado os muçulmanos de origem rohingya.