Actualidade

Um sismo pequeno de magnitude 3,1 na escala de Richter foi hoje registado na Rede Sísmica do continente às 04:15 e teve epicentro perto de Arraiolos, distrito de Évora, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo, que teve epicentro 06 quilómetros a nordeste de Arraiolos, foi sentido.

A 15 de janeiro, um sismo de magnitude 4,9 na escala de Richter foi registado nas estações da rede Sísmica do Continente às 11:51 com epicentro a cerca de seis quilómetros a Norte-Nordeste de Arraiolos, no distrito de Évora.