Actualidade

A requalificação do claustro real, a criação de uma nova loja e bilheteira e a instalação de um elevador no claustro D. Afonso V são projetos a concretizar nos próximos três anos no Mosteiro da Batalha, anunciou o diretor do monumento.

Reconduzido no cargo para mais três anos à frente do terceiro monumento nacional mais visitado, Joaquim Ruivo adiantou à agência Lusa que os melhoramentos visam "não só a conservação, como também um melhor circuito de visita".

"Os projetos estão bem encaminhados com os serviços técnicos da Direção Geral do Património Cultural. Temos dois anos, no máximo três, para os concretizar".