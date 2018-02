PSD

O antigo deputado do PSD André Almeida e o atual parlamentar Ricardo Baptista Leite levam ao Congresso uma proposta que defende um debate sobre a legalização "responsável e segura" do uso da canábis para fins terapêuticos e recreativos.

Intitulada, "LEGALIZE - Estratégia para a Legalização Responsável do Uso de Canábis em Portugal", os autores, ambos médicos, fazem uma série de recomendações, que dizem ser baseada em evidências científicas e em experiências já realizadas noutros países.

"Os subscritores desta moção propõem que o Partido Social Democrata promova um debate com os seus militantes e com os relevantes representantes da sociedade civil sobre as recomendações que se seguem e que visam a implementação de uma estratégia de legalização responsável e segura do uso de canábis em Portugal", defendem, no texto que será levado ao Congresso que se realiza entre 16 e 18 de fevereiro em Lisboa.