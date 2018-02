Actualidade

Dezoito sismos de baixa magnitude foram registados na zona norte de Arraiolos desde o início do ano, dois dos quais foram sentidos, entre eles o de hoje de madrugada, mas sem provocar danos.

De acordo com Fernando Carrilho, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no último mês tem-se registado alguma atividade sísmica na zona norte de Arraiolos, "com sismos de pequena magnitude, alguns muita pequena mesmo, e apenas dois foram sentidos: o de dia 15 [de janeiro], o mais significativo até hoje, e o de hoje, que foi a réplica mais forte que pode ser associada a esta atividade".

Questionado sobre se a atividade sísmica naquela região é maior agora do que era anteriormente, o responsável disse que nos últimos anos a rede de monitorização passou a ser mais densa do que no passado, o que significa que "há maior capacidade de deteção de pequenos sismos, que antigamente podiam não ser detetados, mas estar já a acontecer".