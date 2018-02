Actualidade

Espanha recebeu 81,8 milhões de turistas em 2017, mais 8,6% do que em 2016, o maior número de sempre, apesar da diminuição verificada na Catalunha de 13,9% nos últimos três meses do ano passado.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol, os turistas estrangeiros gastaram em Espanha 86.823 milhões de euros em 2017, mais 12,2% do que no ano anterior e também o montante mais elevado de sempre.

Espanha aproxima-se, assim, de França, o maior recetor de turistas em todo o mundo, com 82,6 milhões de entradas, e supera os Estados Unidos da América que recebeu 75,6 milhões em 2016.