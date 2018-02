Actualidade

O Presidente angolano disse hoje, em Moçamedes, província do Namibe, que os desafios da educação e do ensino aumentaram, sendo uma prioridade para o setor social, pelo que deve ser maior a aposta na formação de recursos humanos.

João Lourenço, que discursava hoje no ato de abertura oficial do ano letivo angolano 2018, referiu que um maior investimento nos recursos humanos é a única via se Angola pretender "realmente tirar o país do lugar em que se encontra em relação aos indicadores do desenvolvimento humano e económico".

Os indicadores sobre a educação em Angola, em finais de 2017, apontavam para cobertura escolar de mais de 10 milhões de alunos matriculados nos diferentes níveis de ensino e nas campanhas de alfabetização, representando um crescimento de 10% em relação ao ano letivo de 2016.