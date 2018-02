Actualidade

O autor norte-americano Gene Sharp, cuja leitura adaptada da sua obra levou à condenação de 17 ativistas angolanos por rebelião, morreu no domingo, aos 90 anos, divulgou a instituição The Right Livelihood Awards.

Gene Sharp, de acordo com a organização The Right Livelihood Awards - que o galardoou em 2012 com o chamado 'Nobel alternativo' -, "desenvolveu e articulou princípios e estratégias de resistência pacífica e apoiou a sua implementação prática em áreas de conflito ao redor do mundo".

O escritor norte-americano, nascido a 21 de janeiro de 1928 em North Baltimore, Ohio, é o autor de cerca de 30 obras sobre os princípios teóricos do pacifismo e da promoção da democracia.