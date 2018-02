Actualidade

O Santander Totta obteve um resultado líquido de 436,3 milhões de euros em 2017, mais 10,3% face ao período homólogo, anunciou hoje o banco.

"Esta melhoria decorre do crescimento orgânico do negócio e da redução em 7,6% dos custos e das imparidades", refere o presidente executivo do banco, António Vieira Monteiro, que hoje apresentou os resultados da instituição financeira em conferência de imprensa, em Lisboa.

MSF // CSJ