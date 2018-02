Actualidade

O governo do Zimbabué oferecerá contratos de arrendamento de 99 anos aos agricultores brancos do país, numa iniciativa para restabelecer a confiança dos investidores após o afastamento do ex-presidente Robert Mugabe, informaram hoje media locais.

Os contratos de arrendamento tinham até agora cinco anos de duração e os agricultores em causa mantiveram-se no país apesar da controversa reforma agrária de Mubage, no início dos anos 2000, que conduziu o Zimbabué a uma grave crise económica.

O novo presidente zimbabueano, Emmerson Mnangagwa, que sucedeu a Robert Mugabe em novembro após um golpe militar, comprometeu-se a relançar a economia.