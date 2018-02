Actualidade

A Rússia advertiu hoje os Estados Unidos de que a Crimeia é território russo e que os aviões de reconhecimento norte-americanos que sobrevoarem aquela península no mar Negro serão recebidos por caças russos e não por aparelhos ucranianos.

"Gostaríamos de recordar ao comandante do grupo operativo 67 da sexta frota [dos Estados Unidos] de que a Crimeia é um território inalienável da Rússia. Ao enviar os seus pilotos em missões de reconhecimento para a área do mar Negro, deve levar em conta que serão recebidos por caças russos, e não pelos seus parceiros ucranianos", disse o Ministério da Defesa russo, num comunicado.

A outra opção será, segundo acrescentou a nota informativa num tom qualificado pelas agências internacionais como irónico, "distribuir por todas as tripulações novos mapas com o tracejado correto das (novas) fronteiras do espaço aéreo da Rússia".