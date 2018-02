Actualidade

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou hoje que a passagem da Carris para alçada da Câmara Municipal de Lisboa, há um ano, é "um dos melhores exemplos de descentralização", processo que o Governo tem em curso.

"Este é um dos melhores exemplos, de que mais me orgulho, da descentralização, de atribuir com toda a lógica a entidades capazes, entidades com capacidade financeira, a entidades entusiasmadas e que se mobilizarão para se transcenderem e fazerem o melhor possível", disse o ministro na cerimónia que marcou um ano de gestão municipal da rodoviária Carris, e que decorreu nas instalações da empresa, em Alcântara.

Este é "claramente o caso da Câmara de Lisboa", advogou o ministro, que falava na presença do presidente do município, Fernando Medina (PS), e do presidente da Carris, Tiago Farias.