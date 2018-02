Actualidade

A ministra da Justiça timorense saudou hoje o apoio de Portugal e da União Europeia no processo de fortalecimento da administração pública e da justiça em Timor-Leste, em particular no que toca à modernização dos serviços existentes.

Tanto Portugal como a União Europeia, disse hoje Ângela Carrascalão, são importantes parceiros que "continuam a apostar em meios e instrumentos fundamentais para o reforço da boa governação em Timor-Leste".

A governante timorense falava hoje em Díli numa cerimónia de entrega a Timor-Leste de um conjunto de equipamento que permitirá a emissão de bilhetes de identidade em seis municípios do país, no âmbito de um programa europeu de apoio ao reforço da Governação Digital e dos serviços públicos.