Actualidade

A Câmara Municipal do Funchal decidiu hoje contrair um empréstimo para liquidar uma dívida de 19,4 milhões de euros, referente ao Programa de Apoio a Economia Local (PAEL), requerido pela autarquia em 2012.

O chefe do executivo camarário explicou, após a reunião de vereadores, que existem atualmente "condições mais vantajosas" junto das entidades bancárias para a contração do empréstimo, vincando que o mesmo será feito com "taxas mais acessíveis".

Paulo Cafôfo, eleito com maioria absoluta pela coligação Confiança (PS/BE/JPP/PDR/Nós, Cidadãos!), lembrou que o resgate financeiro ao abrigo do PAEL, no valor 28 milhões de euros, foi requerido em 2012, quando a Câmara Municipal era gerida pelo PSD, para pagar dívidas a fornecedores.