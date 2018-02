Actualidade

Quatro dos 17 detidos pela Polícia Judiciária numa operação relacionada com furtos de cheques dirigidos a beneficiários da Segurança Social ficaram em prisão preventiva, adianta a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).

Numa nota, a PGDL indica que quatro arguidos ficaram em prisão preventiva por se verificarem "os concretos perigos de continuação de atividade criminosa".

Segundo aquela estrutura do Ministério Público, aos restantes arguidos foi-lhes aplicada as medidas de coação de apresentações periódicas, proibição de contactos e proibição de se ausentarem do país.