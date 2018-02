Actualidade

A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) avisou hoje que os líderes guineenses que impedem a concretização do Acordo de Conacri terão as contas bancárias bloqueadas e serão proibidos de viajar para fora do país.

As sanções entrarão já em vigor e serão efetivas, afirmou hoje o presidente da Comissao da CEDEAO, Marcel de Souza, aos jornalistas no final de uma visita ao país onde apelou ao consenso entre os atores políticos, no quadro do Acordo de Conacri, um roteiro para a normalização institucional da Guiné-Bissau.

A missão, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, Robert Dussey, concluiu que não houve avanços na implementação do Acordo de Conacri, já que não foi nomeada uma figura de consenso para primeiro-ministro, pelo que a CEDEAO irá aplicar sanções às entidades e instituição que dificultam o entendimento.