O Benfica reagiu hoje "com natural satisfação" ao arquivamento por parte do Ministério Público do inquérito que envolvia o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o Benfica, em nota publicada no seu site oficial.

"Em causa estava a absurda suspeita de crime de obtenção de vantagem indevida como contrapartida pela concessão de uma isenção de IMI ao filho do presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira", acrescenta a nota dos 'encarnados'.

O Benfica adianta ter ficado provada "a adequação social e política" da mesma isenção e que esta estava "dentro do que está determinado por lei", tendo ainda reiterado a sua indignação "pelas constantes suspeitas públicas levantadas, tendo por base meras especulações, sem qualquer fundamento de facto ou de direito".