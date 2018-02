Actualidade

A estação dos CTT na Praça da República, em Coimbra, vai ser encerrada nas "próximas semanas", anunciou hoje a União das Freguesias de Coimbra (UFC).

Em comunicado, o presidente da Junta de Freguesia, João Francisco Campos, revelou que o encerramento da loja, numa das zonas mais movimentadas do centro da cidade, será precedido da abertura de um posto dos Correios numa papelaria da zona.

"Fomos informados, via e-mail, que esse posto começará a laborar a partir da próxima segunda-feira, dia 05 de fevereiro, entre as 09:00 e as 19:00, simultaneamente com a estação da Praça da República até ao encerramento desta, que se prevê para as próximas semanas", afirma.