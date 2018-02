Actualidade

Cem artistas vão estar representados na segunda edição da Bienal de Artes Plásticas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e Galiza, que acontece no Mosteiro da Batalha no final de 2018 com Moçambique como país em destaque.

A bienal foi apresentada hoje no Mosteiro da Batalha, assumindo-se como uma montra "do que de melhor fazem os artistas da CPLP e da Galiza", este ano com especial enfoque "nos artistas de Moçambique residentes lá, em Portugal e noutras ex-colónias", explicou um dos responsáveis pela organização, Augusto Neves.

"A bienal tem por tema 'A Paz, a Igualdade e a Fraternidade' e teremos cerca de cem artistas a expor aqui". Os três melhores trabalhos expostos serão premiados, precisou o dirigente da associação FriendlyTalents, que organiza a bienal.