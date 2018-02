Actualidade

O futebolista brasileiro Douglas, do Sporting, atualmente a treinar à parte do restante plantel, revelou hoje na rede social Instagram ter acusado uma substância proibida num controlo anti-doping a que foi sujeito em abril de 2017.

"É com enorme mágoa que informo que, num controlo 'anti-doping' realizado em finais de abril do ano passado, acusei positivo. Em consciência, não tomei nenhuma substância dopante com o objetivo de melhorar artificialmente o meu rendimento desportivo. Não tinha conhecimento de que o remédio que ingeri - um diurético - continha uma substância proibida pelo WADA (Agência Mundial Antidoping)", escreveu o defesa central, confessando que agiu ingenuamente e que não informou o departamento médico do clube.

Por essa razão, o jogador pediu desculpa ao Sporting, aos colegas, à equipa técnica, à direção e aos adeptos por ter cometido o que considera ter sido um erro involuntário.