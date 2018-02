Actualidade

O Estado português adquiriu a pintura "A Anunciação", da autoria de Álvaro Pires de Évora, num leilão que decorreu na noite de quinta-feira em Nova Iorque, confirmou hoje à Lusa o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA).

"Foi comprado pelo Estado português com o auxílio dos amigos do Museu Nacional de Arte Antiga e com o auxílio dos portugueses todos, porque a verba teve de ser complementada com algum dinheiro remanescente do dinheiro [da campanha de angariação de fundos para aquisição da 'Adoração dos Magos'] do Domingos Sequeira", explicou à Lusa o diretor do MNAA, António Filipe Pimentel.

"A Anunciação", parte de um díptico pintado pelo artista português Álvaro Pires de Évora entre 1430 e 1434, foi comprada por 280 mil euros, mas a conta final ficou nos 349 mil euros, ao serem adicionados os 25 por cento da comissão da leiloeira.