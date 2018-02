Actualidade

A Ópera Metropolitana de Nova Iorque anunciou hoje o despedimento do diretor de cena John Copley, na sequência da queixa de uma mulher que acusa o britânico de 84 anos de "comportamento inadequado" durante um ensaio.

O despedimento de Copley, que ao longo de uma longa carreira de seis décadas trabalhou com as maiores estrelas da ópera e da música clássica, ocorre dois meses depois de a Ópera Metropolitana (MET) ter dispensado o maestro James Levine, alvo de denúncias de agressões sexuais.

De acordo com um comunicado da entidade gestora da Ópera, citado pela Associated Press, uma corista queixou-se do comportamento de Coley durante um ensaio realizado numa das salas de apoio. O diretor de cena foi imediatamente afastado da produção da ópera Semiramide, de Gioachino Rossini, que deverá estrear nas próximas.