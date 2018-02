Actualidade

As forças de defesa timorense devem fortalecer as suas capacidades, técnicas e humanas, numa agenda de modernização que as torne mais eficientes e capazes de responder às exigências atuais e do futuro, disse hoje o Presidente da República timorense.

"Importa dignificar, reforçar e conferir mais evidentes capacidades de afirmação às F-FDTL, garantindo o financiamento da requalificação das infraestruturas de vida das tropas, da sua instrução e treino, e da execução, dentro dos prazos previstos, dos programas de aquisição de equipamentos", afirmou hoje Francisco Guterres Lu-Olo.

"Timor-Leste tem de continuar a tarefa de formar, treinar e modernizar as suas Forças de Defesa, segundo critérios de necessidade e eficiência sem esquecer a exigências dos tempos que atravessamos", disse ainda.