Actualidade

A Câmara do Porto está a estudar a criação de um parque canino onde os animais possam andar sem trela e o PAN vai apresentar este mês uma "proposta modelo" para o projeto avançar "o mais rapidamente possível".

"Lisboa vai a caminho dos 21 e no Porto nem um [parque canino]. Por lei, os animais têm de andar com trela, caso contrário os donos estão sujeitos a multas. E a legislação diz que são os municípios que podem criar zonas próprias para os cães passearem livremente, expressando os seus comportamentos naturais", explicou à Lusa Bebiana Cunha, eleita pelo Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) na Assembleia Municipal do Porto.

A deputada municipal diz ter recebido "abertura" da maioria camarária em relação ao avanço de "pelo menos um projeto-piloto, ainda em 2018", e a autarquia portuense revelou à Lusa, através do gabinete de comunicação, estar "a estudar, há já algum tempo, a criação de um parque canino na cidade", embora assinale ser "cedo para avançar com mais informação".