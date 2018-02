Actualidade

Moçambique repatriou cerca de quatro mil estrangeiros em situação ilegal em 2017, mais 46% que no ano anterior, segundo dados do Serviço Nacional de Migração (Senami).

No total, foram repatriadas 3.972 pessoas, numa lista liderada pelos países com os quais Moçambique tem as três mais extensas fronteiras: 871 cidadãos do Malaui, 744 do Zimbabué e 322 da Tanzânia.

Seguem-se, na lista, 212 pessoas de origem nigeriana, segundo dados consultados hoje pela Lusa.