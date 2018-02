Actualidade

O parlamento aprovou hoje um projeto de lei sobre transferência de estabelecimento, resultado de um acordo entre PS, BE e PCP, e que prevê a possibilidade de o trabalhador se opor à sua transferência para outra empresa.

Na votação final global, registou-se o voto favorável do PS, BE, PCP, PEV e PAN. PSD e CDS votaram contra.

Em 19 de janeiro, PS, PCP e BE entenderam-se para uma alteração ao Código do Trabalho sobre transmissão de estabelecimento que garante o direito à oposição do trabalhador na transferência de empresa, ao contrário do que acontecia.