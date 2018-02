Actualidade

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, prolongar o mandato, até 19 de março, da comissão técnica independente para analisar os incêndios de outubro.

O projeto de lei aprovado hoje na Assembleia da República, subscrito por PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP e PEV, determina que o mandato da comissão técnica independente termina a 19 de março de 2018, quando inicalmente estava prevista a entrega do relatório final até 19 de fevereiro.

De acordo com a exposição de motivos do diploma, "no decurso dos seus trabalhos, iniciados no final de dezembro de 2017, a comissão técnica independente constatou a enorme multiplicidade e diversidade de situações, a grande dispersão geográfica daqueles incêndios e das suas consequências, o que, naturalmente, teve reflexos na sua atividade".