Actualidade

Os postos de abastecimento têm até ao início de agosto para vender gás engarrafado, o que passa a ser obrigatório, podendo os consumidores trocar as botijas em qualquer posto de venda, independentemente da marca, sem custos.

De acordo com o diploma publicado hoje em Diário da República, "os postos de abastecimento existentes devem adaptar-se ao regime previsto no presente decreto-lei no prazo de seis meses, contado da sua entrada em vigor", que é no sábado, dia 03 de fevereiro.

Esta obrigação de comercialização de gás engarrafado pode ser dispensada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), por requerimento do interessado, nos postos situados em autoestradas, em aglomerados urbanos servidos por rede de distribuição de gás natural canalizado, em que se demonstre ser economicamente insustentável a comercialização de gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado.