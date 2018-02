Actualidade

Responsáveis de tribunais de Contas, parlamentos e da sociedade civil dos PALOP e de Timor-Leste destacaram hoje o "grande impacto" dos resultados de um projeto de formação de quadros técnicos para o controlo e transparência das contas públicas.

O ProPALOP/TL, financiado pela União Europeia (UE) em 6,4 milhões de euros, foi lançado em 2014 em Cabo Verde e terminou hoje em Lisboa, estando já a servir de base a muitas reformas em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste na área do controlo da gestão das finanças públicas.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Tribunal de Contas de Cabo Verde, José Carlos Delgado, destacou o "grande impacto" que a iniciativa está a ter no arquipélago, depois de a formação de quadros técnicos das instituições de controlo e do parlamento ter criado condições para uma maior e mais eficiente fiscalização.