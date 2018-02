Actualidade

A Associação de Apoio às Vítimas de 'Legionella' de Vila Franca de Xira vão dispor, a partir de sábado, de instalações próprias para as suas reuniões, cedidas pela Câmara Municipal.

As instalações ficam situadas no Forte da Casa, uma das localidades, juntamente com a de Póvoa de Santa Iria, mais afetada pelo surto de 'legionella'.

Em novembro de 2014, o concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, foi afetado por um surto de 'legionella', que causou 12 mortes e infetou 403 pessoas com a bactéria.