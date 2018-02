Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, disse hoje esperar um grande desafio frente ao FC Porto e garantiu que a equipa vai querer ganhar no 'Dragão', no sábado, na 21.ª jornada da I Liga de futebol.

"Tudo começa do zero a cada jogo que passa, uma nova estratégia e preparação para um novo adversário. Partimos em igualdade de circunstâncias, com a mesma ambição e desejo pela vitória, vamos para lutar pelos três pontos, essa é a nossa intenção", afirmou.

O treinador quer "audácia" na sua equipa e referiu o "cuidado" a preparar o jogo: "perceber onde o adversário nos vai atacar e onde nós podemos atacá-lo".