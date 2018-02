Actualidade

Os oito novos equipamentos previstos no programa "LisBoa - cidade de todas as idades", hoje apresentado pela Câmara e Santa Casa da Misericórdia da capital, irão contar com mil vagas para idosos em estruturas residenciais e cuidados continuados.

Falando nos Paços do Concelho, na cerimónia de apresentação e assinatura do protocolo que irá dar início a este projeto, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assinalou que esta será a "medida mais ambiciosa".

Com uma verba prevista de 50 milhões de euros serão criadas "mil novas vagas na cidade de Lisboa, entre respostas residenciais para pessoas idosas e cuidados continuados", referiu Edmundo Martinho.