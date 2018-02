Actualidade

O treinador do FC Porto acredita que a sua equipa vai "assumir a responsabilidade de querer ganhar" frente ao Sporting de Braga, que considera ter "evoluído" e ser diferente da primeira volta da I Liga de futebol.

O FC Porto recebe no sábado o Sporting de Braga (20:30), em jogo da 21.ª jornada, e Sérgio Conceição disse hoje, no lançamento do jogo, estar consciente das dificuldades de defrontar o quarto classificado no campeonato.

"São equipas diferentes, com o passar do tempo as equipas têm tendência a evoluir", começou por dizer Sérgio Conceição, justificando que os princípios e automatismos da equipa são mais claros para todos e que os jogadores estão mais entrosados.