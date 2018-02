Actualidade

Pampilhosa da Serra é o município convidado da edição deste ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), anunciou hoje a organização do certame, que decorre entre 28 de fevereiro e 04 de março.

"Num ano em que a região foi alvo da adversidade dos incêndios (que devastaram áreas florestais e materiais consideráveis), a Pampilhosa da Serra empenha-se em divulgar este território, dando a conhecer a sua beleza e encantos naturais, a sua história e resiliência das suas gentes", destaca a BTL, explicando o convite a este concelho do interior do distrito de Coimbra.

A atribuição do título de 'município convidado BTL 2018' a Pampilhosa da Serra "premeia a dedicação, a força e o excelente trabalho desenvolvido pelo município na reconstrução da zona e na promoção do destino com base na sua oferta natural, histórica e cultural", sustenta Fátima Vila Maior, dirigente da FIL (Feira Internacional de Lisboa), uma das entidades promotoras do evento.