Actualidade

A secretária de Estado Adjunta e da Justiça disse hoje que a revisão do Estatuto do Ministério Público é "uma prioridade" do Ministério da Justiça, cujo processo legislativo terá início agora com a apresentação do anteprojeto ao Governo.

"A revisão do Estatuto do Ministério Público, adaptando-o à lei de organização do sistema judiciário, é uma medida que consta do programa do Governo e que constituiu uma prioridade para o Ministério da Justiça", disse Helena Mesquita Ribeiro, na sessão de abertura do XI Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público que decorre até sábado no Funchal sob o lema "Identidade, exemplo, futuro".

Em representação da ministra da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro disse que o Ministério da Justiça recebeu em janeiro "os últimos contributos da Procuradoria-Geral da República (PGR)", facto que permitiu ao Governo "encerrar esta fase do dossier".