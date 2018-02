Seca

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, defendeu hoje a criação de linhas de apoio direto aos agricultores para a construção de pequenas barragens, considerando as medidas do Governo contra a seca "muito aquém das necessidades".

"Uma das medidas que devia ser considerada prioritária, de resto à semelhança daquilo que aconteceu na seca de 2002, é a criação linhas de apoio direto, não de linhas de crédito, aos agricultores para a construção de pequenas barragens", afirmou.

Segundo João Oliveira, a construção de pequenas barragens permitiria "reter à superfície a água da pouca chuva que cai, pelo menos, para o abeberamento do gado e rega de culturas que ainda possam ser salvas".