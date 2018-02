Operação Lex

O vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM)determinou hoje a suspensão preventiva dos juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante com efeitos imediatos, após serem arguidos na operação Lex.

Segundo uma nota do CSM, após a audição dos membros do conselho, foi determinado "por despacho de hoje do vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura, suspender preventivamente os mencionados juízes desembargadores arguidos, com execução imediata, por imperativo de relevante interesse público".

Este despacho, refere a nota, será submetido ao Plenário na próxima terça-feira para ratificação.