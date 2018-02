Operação Lex

Os interrogatórios aos arguidos detidos na Operação Lex terminaram às 19:30 de hoje, com a inquirição de Rita Figueira, ex-mulher do desembargador Rui Rangel, devendo o juiz instrutor do processo propor as medidas de coação às 20:00.

Segundo precisou o advogado de defesa António Pinto Pereira, tendo terminado cerca das 19:30 a inquirição da sua constituinte, Rita Figueira (a quinta arguida detida a ser ouvido), o juiz conselheiro Pires da Graça, instrutor do processo, decidiu fazer um pequeno intervalo até às 20:00, altura em que proporá as respetivas medidas de coação, cabendo ao Ministério Público e à defesa dos arguidos pronunciarem-se sobre as mesmas.

"Esperamos uma decisão ainda hoje", disse António Pinto Pereira aos jornalistas, à saída do Supremo Tribunal de Justiça, onde decorreu os interrogatórios dos cinco arguidos detidos no âmbito da Operação Lex.