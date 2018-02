Actualidade

O treinador de futebol do Benfica desvalorizou hoje a associação do presidente dos 'encarnados', Luís Filipe Vieira, à 'Operação Lex', que investiga suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.

Na antevisão ao desafio frente ao vila-condenses, a contar para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, o técnico dos 'encarnados' fez questão de se colocar ao lado do líder máximo do clube, garantindo que a situação não afeta o plantel.

"Não foi um tema de balneário, com toda a certeza. Não há realce em relação a esta questão do presidente. Ele é a mesma pessoa. Não temos que ter excessiva preocupação. No nosso balneário, os assuntos são o jogo, o treino, a alimentação, aquilo que nós podemos controlar", começou por assegurar, prosseguindo: "Não há conversas paralelas. A nossa equipa funciona assim".