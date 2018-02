Actualidade

O teólogo muçulmano suíço Tariq Ramadan, que esteve dois dias sob custódia das autoridades francesas, foi hoje considerado formalmente suspeito de dois crimes de violação e ficou preso em Paris, revelou uma fonte judicial.

As autoridades francesas consideram que o inteletual cometeu em França, em 2009 e 2012, dois crimes de violação, um dos quais a pessoa vulnerável, indicou a mesma fonte, citada pela AFP.

Tariq Ramadan, convocado na quarta-feira de manhã pelos investigadores da polícia judiciária e colocado sob custódia no quadro do inquérito preliminar aberto a seu respeito por "violação e violência voluntárias", foi confrontado com uma das suas acusadoras na quinta-feira.