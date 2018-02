Actualidade

O português Eliseu e o norte-americano Keaton Parks regressaram hoje aos convocados do Benfica para o embate da 21.ª jornada da I Liga de futebol diante do Rio Ave, lote em que apenas Krovinovic continua fora das opções.

O lateral-esquerdo e o médio tinham falhado a deslocação ao Restelo na última jornada, em que os 'encarnados' empataram 1-1 com o Belenenses.

O único indisponível para o treinador Rui Vitória continua a ser o médio croata Krovinovic, que enfrenta uma longa paragem, depois de ter sofrido uma rotura de ligamentos no joelho direito no encontro com o Desportivo de Chaves.