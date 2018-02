Actualidade

A Aliança Mundial para a Educação (AME) arrecadou hoje 2.300 milhões de dólares (1.860 milhões de euros) para o seu programa de educação universal com horizonte de 2020, contribuições reunidas numa conferência em Dakar, capital do Senegal.

Os participantes na conferência da AME salientaram que continuarão a desenvolver os seus esforços para alcançar o seu objetivo com o apoio do Presidente do Senegal, Macky Sall, e do chefe de Estado da França, Emmanuel Macron.

"Reitero o meu apelo aos países doadores que ainda não tenham reagido," disse Sall, destacando que "a educação é inestimável" e é "a linha na frente de todas as batalhas".