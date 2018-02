Futsal/Euro

Portugal garantiu hoje um lugar nos quartos de final do Europeu de futsal, a decorrer em Ljubljana, na Eslovénia, face ao triunfo (3-2) da Ucrânia, que também se qualificou, sobre Roménia, na segunda jornada do Grupo C.

A formação das 'quinas', que se estreou na quarta-feira com um triunfo por 4-1 face à Roménia, só não garantia hoje o apuramento prematuro se os romenos, que estiveram a ganhar por 2-0, triunfassem sobre os ucranianos.

Face a este resultado, Portugal e a Ucrânia decidem no domingo o vencedor do agrupamento, com o empate a servir à formação das 'quinas', enquanto a Roménia está afastada da competição.