Actualidade

O presidente da SAD do Belenenses acusou hoje o líder do clube de querer expulsar a equipa profissional de futebol do Estádio do Restelo e assegurou que "não cede a chantagens" perante o anunciado término do protocolo existente.

"Depois de duas derrotas pesadas em tribunal, em vez de se demitir ou de abandonar a sua estratégia de confronto com a SAD, o Dr. Patrick Morais de Carvalho continua em direção ao abismo e o novo (talvez último) passo é impedir a equipa do Belenenses de jogar no Restelo. Se não consegue ser presidente da Belenenses SAD, faz chantagem com o Estádio do Restelo. Que fique claro para todos que a Belenenses SAD não aceita nem cede a chantagens", pode ler-se no comunicado de Rui Pedro Soares enviado aos órgãos de comunicação social.

A reação do presidente da SAD surge na véspera de uma Assembleia Geral extraordinária do clube, na qual os sócios votarão a denúncia do protocolo que medeia as relações entre o clube e a sociedade anónima, e que terá como principal consequência a saída da equipa profissional do Estádio do Restelo, conforme anunciou Patrick Morais de Carvalho na semana passada.