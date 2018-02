Exames

Os alunos do 9.º ano e do secundário melhoraram nos exames nacionais, mas em mais de 70% das escolas a maioria dos seus estudantes chumba pelo menos um ano ou tem negativa nas provas.

No ensino secundário, os alunos das escolas públicas melhoraram as suas médias nos exames realizados no último ano letivo, ao contrário dos estudantes dos privados, em que se registou uma ligeira descida da média, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Educação e trabalhados pela Lusa.

No entanto, os primeiros lugares dos 'rankings' continuam a ser ocupados por colégios, sendo que as escolas públicas conseguiram subir cinco lugares em relação ao ano anterior.